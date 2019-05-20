Дело "Нового величия" поступило в суд

Люблинский суд Москвы зарегистрировал дело «Нового величия», сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

Дело было зарегистрировано 17 мая. Дата рассмотрения пока не назначена, судья – Александр Маслов, следует из информации на сайте суда.

Следственный комитет передал дело «Нового величия» в прокуратуру 13 мая. Вскоре прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Всех их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

Двое фигурантов дела пошли на сделку со следствием и уже осуждены. Признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии общего режима.