Противники реновации Ульянки попросили Макарова повлиять на Беглова

Участники инициативной группы против реновации квартала Ульянка 2а направили заявление председателю Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Как рассказала ЗАКС.Ру активистка Наталья Баланюк, они просят потребовать от врио губернатора Александра Беглова выехать в их квартал и посмотреть своими глазами, как компания «Воин-В» осуществляет проект реновации.

По словам Баланюк, поводом для обращения стали негативные публикации СМИ о противниках застройки Ульянки и поддерживающих их депутатах ЗакСа, а также принятие проекта постановления петербургского парламента о реновации.

- Прежде чем устраивать новую реновацию, пусть они разберутся с этой. Приехали бы к нам посмотрели, что тут происходит, - прокомментировала Баланюк.

Активистка рассказала, что ранее неоднократно писала обращения на имя Беглова с просьбой приехать в квартал Ульянка 2а, но получала «отписки». Между тем, по ее словам, в квартале ведется фактически уплотнительное строительство на двух участках, что вызывает недовольство местных жителей.

Также Баланюк обратилась в комитет по энергетике и ГАТИ с жалобой на рабочих, которые с 17 по 19 мая рыли котлованы на проспекте Стачек, рядом с жилыми домами. По словам активистки, со строительной техники были сняты номера, место производства работ не было огорожено, а мусорный контейнер был переставлен на территорию парка «Александрино».

Напомним, программа реновации Ульянки началась около 10 лет назад. Однако за это время застройщик построил только три новых дома, при этом старые здания не были снесены. Местные жители заявили, что стали жертвой уплотнительной застройки. В свою очередь, представители «Воин-В» обвиняли в медленном ходе реализации проекта реновации активистов и депутатов, на судебные разбирательства с которыми якобы уходило много времени и сил.

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