Власти Челябинска заморозили проект строительства церкви на фоне протестов в Екатеринбурге

В Челябинске власти решили отложить вопрос о строительстве часовни Святой Татьяны напротив Южно-Уральского государственного университета, передает «Коммерсантъ».

О заморозке проекта сообщил мэр Челябинска Владимир Елистратов. По его словам, сделано это, чтобы изучить мнение граждан. При этом власти учтут возможность протестов, подобных акциям в Екатеринбурге: жители Челябинска также выступают против строительства храма на месте сквера в центре города.

«Опыт, который был в Екатеринбурге должен быть изучен. У нас в текущем режиме строительство приостановлено. Мы изучим общее мнение жителей, и потом будет приниматься окончательное решение», - сказал Елистратов.

Проект часовни был согласован несколько лет назад, строительство должно было начаться летом. Многие протестуют против возведения часовни: студенты ЮУрГУ создавали петицию, которая собрала более пяти тысяч подписей. В конце 2017 года активисты настаивали на проведении общегородского и районного референдума, но областной избирком дважды отказал инициативной группе в регистрации.

Жители Екатеринбурга протестуют против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. С 13 мая протестующие сталкивались со сторонниками строительства и правоохранителями. Были задержаны почти сто человек, из них 70 – на акции 16 мая. Всего арестовано 33 участника акций.

Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет. Власти Свердловской области начали принимать предложения горожан по поводу выбора другого места для строительства храма.