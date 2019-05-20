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14:47

Суд решил вызвать Сокурова на заседание по иску его Фонда к бывшему сотруднику

фото ЗакС политика Суд решил вызвать Сокурова на заседание по иску его Фонда к бывшему сотруднику

Куйбышевский районный суд 20 мая провел очередное заседание по иску фонда поддержки кинематографии «Пример интонации» (Фонд режиссера Александра Сокурова) к бывшему сотруднику организации Михаилу Георгиевскому. Представители организации утверждают, что Георгиевский получил деньги Фонда и не вернул их.

На заседании адвокат Георгиевского ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля Александра Сокурова. По мнению представителя ответчика, он должен ответить на вопрос, передавал ли он деньги Георгиевскому. Сам ответчик это отрицает.

Адвокат Фонда Никита Торопов заявил на заседании, что Георгиевский писал ему перед судом с предложением решить вопрос без привлечения суда. Однако, никаких дальнейших действий бывший сотрудник организации не предпринял, сообщил Торопов.

- Это так и осталось пустым разговором. В итоге я своим клиентам, Александру Николаевичу и Фонду, естественно, сказал: «Господа, другого варианта у нас нет. Мы должны идти в суд», - рассказал Торопов ЗАКС.Ру.

Также суд потребовал явиться на следующее заседание Георгиевского. Он должен предоставить образцы подписи для сравнения их с доказательствами. Следующее заседание назначено на 3 июня.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно об обысках в фонде «Пример интонации». В полицию поступила жалоба на Фонд, в которой говорилось о возможных хищениях бюджетных средств. В Фонде за финансы отвечает директор Николай Янкин. Полиция провела по жалобе дополнительную проверку и не нашла нарушений. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что "каких-либо обоснованных претензий к фонду Сокурова не существует". Врио губернатора Алекcандр Беглов просил главу петербургского УМДВ Сергея Умнова и прокурора Сергея Литвиненко проверить, не было ли провокации в этом деле. Сокуров заявил, что «донос» мог написать бывший сотрудник, чтобы избежать возращения долга. Сотрудник занял крупную сумму денег у фонда и у самого режиссера, сообщил режиссер.

София Саттарова

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