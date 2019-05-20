МВД предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

В Министерстве внутренних дел России выступили с инициативой, согласно которой предлагается лишать водителя, пойманного на пьяном вождении, не только прав, но и самого транспортного средства, передает ТАСС.

Идея ведомства зафиксирована на бумаге и направлена на рассмотрение кабмина.

"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - поделились в министерстве.

Ранее, напомним, Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП со смертельным исходом.