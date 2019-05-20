Участок в Южно-Приморском парке оградили под строительство «православного комплекса»

Часть территории Южно-Приморского парка, 13 лет назад отданной в пользование Русской православной церкви, оградили строительным забором, сообщили вечером в пятницу, 19 мая, участники «Зеленой коалиции».

- Территория была отдана под строительство церковь еще в 2006 году, - рассказал ЗАКС.Ру координатор «Зеленой коалиции» Красимир Врански. - Церковь построили сперва деревянную и тогда всех уверяли, что маленькая церквушка в парке никому не помешает. Но потом появилась большая каменная церковь. А сейчас мы увидели проект храмового комплекса на территории парка площадью 17 тысяч квадратных метров. Стало понятно, что будет вырубка деревьев.

Согласно проекту «православного комплекса», опубликованному на сайте Санкт-Петербургской епархии Московского патриархата РПЦ, в него войдут два храма вместимостью до 1000 и до 350 прихожан, «дом причта» и «дом Милосердия». Площадь участка, выделенного под комплекс, составляет 16,3 тысяч квадратных метров. Площадь застройки – 3,7 тысяч квадратных метров, площадь озеленения – 6 тысяч квадратных метров.

По словам Врански, местные жители планируют собрать подписи за возвращение парку территории, переданной в пользование РПЦ.

Напомним, ранее власти Челябинска отложили строительство часовни в зеленой зоне напротив Южно-Уральского государственного университета. Мэр Владимир Елистратов заявил, что необходимо изучить опыт протестов в Екатеринбурге и позицию горожан.

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