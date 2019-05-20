Счетная палата: Реальные доходы россиян продолжают падать шестой год подряд

Согласно данным, предоставленным Счетной палатой РФ, в первом полугодии 2019 года реальные располагаемые доходы трудящегося населения России сократились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, делится "Интерфакс".

Следует напомнить, что в указе президента "О национальных целях к 2024 году" говорится о том, что правительство обязуется к обозначенному году обеспечить стабильный рост доходов граждан и вдвое сократить уровень бедности в стране.

"Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во II–IV кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным", - отмечается в докладе Счетной палаты, подчеркивая, что и в борьбе с бедностью прогнозы остаются аналогично малоутешительными.

По официальной статистике, ныне за чертой бедности в России живут 19,3 млн россиян (13,2% от общего населения страны). Несмотря на зачастую положительные прогнозы и отчеты министерств, доходы граждан продолжают падать шестой год подряд.