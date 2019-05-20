Премьер-министр Украины объявил о своей отставке

Украинский премьер Владимир Гройсман известил общественность о намерении в ближайшее время оставить занимаемый пост, передает "Интерфакс".

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - уточнил глава кабмина Украины.

Новый президент страны Владимир Зеленский, считает Гройсман, после присяги в Верховной Раде призвавший правительство уйти в отставку, "взял на себя всю ответственность за будущие вызовы".

Сразу после того, как завершилась официальная часть инаугурации Зеленского, проходившая сегодня, 20 мая, в стенах парламента Украины и Киеве, народный избранник заявил о роспуске главного законодательного органа в стране. Помимо прочего, он потребовал отставки главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и руководителя Миноборооны Степана Полторака. К просьбе Зеленского обозначенные чиновники прислушались.