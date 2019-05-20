Представители Матвиенко не сочли нужным комментировать увольнение журналистов из "Коммерсанта"

Представители спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не считают нужным комментировать увольнение журналистов «Коммерсанта», передает радиостанция «Говорит Москва».

Пресс-секретарь спикера Совфеда Владислав Пономаренко заявил, что увольнение журналистов – это «кадровое решение», и за разъяснениями надо обращаться к руководству издательского дома «Коммерсант», а не представителям верхней палаты парламента. «Сообщения сотрудников в соцсетях не могут быть поводом для обращения к Совету Федерации», - подчеркнул Пономаренко.

«Коммерсант» покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов. Они рассказали, что их вынудили уволиться из-за статьи о возможном уходе Матвиенко из Совфеда. Вслед за Ивановым и Сафроновым редакцию в полном составе покинул весь отдел – еще одиннадцать журналистов.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин увольнение двух журналистов объяснил тем, что они якобы «при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант"».

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