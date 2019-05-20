Арт-группа "Война" сообщила об аресте Олега Воротникова в Германии

В Германии арестовали лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, сообщили представители организации в Twitter.

По данным «Войны», Воротников арестован в Бранденбурге. До этого, в начале мая, его объявила в международный розыск Австрия – по обвинению в руководстве антифашистским движением Der Krieg и контрабанде оружия. На сайте «Войны» Der Krieg описывается как боевая организация, цель которой – «препятствовать возрождению государственного фашизма».

Воротников уехал из России в 2013 году вместе с женой Натальей Сокол. В 2011-м в отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве и применении насилия к полицейскому после Марша несогласных. С тех пор он был в Германии, Чехии и Швейцарии. В 2016 году Воротникова задерживали в Праге, но он остался на свободе. Чешская сторона выдавать акциониста России отказалась.

Арт-группа «Война» прославилась радикальными акциями. Наиболее известные - в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в Москве, на Литейном мосту в Петербурге и в московском Таганском суде во время вынесения приговора организаторам выставки «Запретное искусство — 2006». Участники «Войны» неоднократно привлекались к административной ответственности за свои действия.