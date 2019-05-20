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20 мая, 18:58

Автора "Масяни" просили снять серию с противниками строительства храма в Екатеринбурге в виде зомби

фото ЗакС политика Автора "Масяни" просили снять серию с противниками строительства храма в Екатеринбурге в виде зомби

Мультипликатор и художник, создатель флеш-мультфильма «Масяня» Олег Куваев рассказал в Facebook, что ему пытались заказать эпизод о протестах против строительства храма в сквере Екатеринбурга, в котором протестующих бы представили в негативном свете.

По словам Куваева, написавший ему «расточал комплименты», и уже когда стороны обсуждали сроки, цены и другие тонкости, он прислал сценарий, в котором перспектива строительства храма подавалась с положительной точки зрения. Протестующих же просили представить «как всяких зомби и вурдалаков».

«Мне даже в голову не пришло что к Масяней кто-то может обратиться за проправительственной пропагандой. Даже мысли такой не было. Чуть не вляпался», - написал Куваев, на последок добавив, что за последнее время его больше всего порадовала новость о приравнивании религий в Исландии к оружию массового поражения.

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 13 мая на площадке установили забор, что вызвало негодование горожан. Противники строительства повалили ограждение, и вскоре вместо сетки был установлен сплошной забор. После возмущений граждан забор было решено снести.

За последнюю неделю в Екатеринбурге в ходе акций задержали почти сто человек, из них 70 – на акции 16 мая. Всего арестовано 33 участника акций.

Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет. Власти Свердловской области начали принимать предложения по поводу выбора другого места для строительства.

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