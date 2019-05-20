Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

20 мая, 19:31

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов "Коммерсанта"

фото ЗакС политика Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов "Коммерсанта"

Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов издания из новостей, он не вмешивается в редакционную политику, заявили представители медиамагната.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы», - сказали представители Усманова.

20 мая стало известно, что «Коммерсант» покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов. Они рассказали, что их вынудили уволиться из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Вслед за Ивановым и Сафроновым редакцию в полном составе покинул весь отдел, еще одиннадцать журналистов: в знак несогласия с увольнением Иванова и Сафронова.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин увольнение двух журналистов объяснил тем, что они якобы «при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант"». Представители Матвиенко ситуацию комментировать отказались.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
20 мая, 22:25 Год в СИЗО за 100 тысяч рублей

20 мая, 20:53 Еще три комитета Смольного отчитались о доходах за 2018 год

20 мая, 20:20 СМИ: КГИОП хочет внести поправки в закон ради переезда СПбГУ в Пушкин   1

20 мая, 19:57 Петербургский активист написал заявление о краже мегафона при задержании на шествии 1 мая   1

20 мая, 19:31 Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов "Коммерсанта"

20 мая, 19:03 Кадыров разочаровался в Зеленском, заявившем о намерении вернуть Крым   5

20 мая, 18:58 Автора "Масяни" просили снять серию с противниками строительства храма в Екатеринбурге в виде зомби

20 мая, 18:31 Смольный: Петербург лидирует по темпам исполнения майских указов Путина от 2012 года

20 мая, 18:09 Арт-группа "Война" сообщила об аресте Олега Воротникова в Германии   1

20 мая, 17:51 Представители Матвиенко не сочли нужным комментировать увольнение журналистов из "Коммерсанта"   2

20 мая, 17:50 Премьер-министр Украины объявил о своей отставке

20 мая, 17:12 Чиновники рассказали о мероприятиях по случаю 316-летия Петербурга

20 мая, 16:42 Счетная палата: Реальные доходы россиян продолжают падать шестой год подряд   5

20 мая, 15:57 Строящий храм в сквере Екатеринбурга фонд решил демонтировать забор вокруг стройки   1

20 мая, 15:40 Участок в Южно-Приморском парке оградили под строительство «православного комплекса»   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.