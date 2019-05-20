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Новости

20 мая, 19:57

Петербургский активист написал заявление о краже мегафона при задержании на шествии 1 мая

фото ЗакС политика Петербургский активист написал заявление о краже мегафона при задержании на шествии 1 мая

Участник первомайского шествия в Петербурге Василий Кунин написал заявление о краже мегафона, который у него отобрали сотрудники ОМОН при задержании на Невском проспекте, передает «МБХ медиа».

По словам Кунина, сотрудники ОМОН подбежали к нему во время акции и скрутили руки за спину при задержании. Мегафон у него отобрали, протокол изъятия никто не составлял, пояснил активист. Когда его доставили в отделение полиции, оказалось, что мегафон никто не привозил, и посоветовали спросить тех, кто задерживал активиста. Стоимость мегафона Кунин оценивает примерно в две тысячи рублей.

«Я понимаю, что, скорее всего, никаких шансов нет. Мегафон не вернут, и никого не накажут. Но надо хотя бы формально показывать, что это не норма», - сказал Кунин.

Шествие оппозиционной колонны 1 мая по Невскому проспекту было согласованным. Тем не менее, полиция с началом шествия не пропустила баннеры с критикой Беглова и «Единой России». После этого начались жесткие задержания, в ходе которых в автозаки попали более 60 человек, а шествие фактически было сорвано. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Врио губернатора Алекcандр Беглов, выступая в ЗакСе 15 марта, заявил, что лозунги якобы были оскорбительными. Какие именно лозунги он счел таковыми – «Питер без Беглова», «Мы против Беглова и "Единой России"» или другие – не уточняется. ЗАКС.Ру собрал фотографии с некоторыми первомайскими плакатами, которые могли бы быть обидными, по версии Беглова.

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20 мая, 20:07    
Это не кража, а открытое хищение чужого имущества с применением силы - разбой.

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