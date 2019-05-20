СМИ: КГИОП хочет внести поправки в закон ради переезда СПбГУ в Пушкин

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников обсуждает с Заксобранием Петербурга внесение поправок в высотный регламент на бывших сельскохозяйственных угодьях в Пушкине ради переезда СПбГУ, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники.

По данным «Фонтанки», КГИОП предлагает изменить предельную высотность территории: действующего ограничения в 18 метров университету недостаточно. Поправки могут внести в закон «О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон...». Под кампус СПбГУ предлагается отвести порядка 300 га, пишет издание.

Окончательное решение о переезде СПбГУ в единый кампус пока не принято, это может решиться на заседании попечительского совета летом, сообщают источники. Пока вуз рассматривает предложения Петербурга и Ленобласти: последний регион ранее предложил построить кампус в Гатчине.

Долгое время шли обсуждения мест, где можно разместить кампус. Среди вариантов был Курортный район, но из-за сложности передачи участка там этот вариант отложили. Участок в Пушкинском районе комиссия по землепользованию решила отдать СПбГУ в марте.