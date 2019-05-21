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9:52

Полиция пресекла деятельность аферистов, заработавших на "лечении" пенсионеров миллиард

фото ЗакС политика Полиция пресекла деятельность аферистов, заработавших на "лечении" пенсионеров миллиард

Правоохранители раскрыли деятельность преступников, от рук которых пострадало более 11 тысяч пожилых граждан, известила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Ущерб, нанесенный пенсионерам, составил не менее 1 млрд рублей.

Как рассказала Волк, преступники открыли в семи регионах России сеть медицинских учреждений. Параллельно работал колл-центр, сотрудники которого путем обзвона граждан призывали их пройти некое обследование на выгодных условиях. Согласившихся прийти в клинику людей принимал человек, не имеющий специального медицинского образования. Он, сознательно вводя пожилых в заблуждение, сообщал, что у них имеется серьёзное заболевание, для лечения которого необходимы дорогостоящие лекарства.

"Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей", - уточнила Волк.

После выявления преступной организации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В следственные органы было доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются", - подытожила пресс-секретарь МВД.

Полицейские провели на территории Москвы, Петербурга, Чувашской республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. В результате оперативных мероприятий были изъяты денежные средства, техника, мобильные телефоны, флэшки, бухгалтерская отчетность.

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