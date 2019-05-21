Полиция пресекла деятельность аферистов, заработавших на "лечении" пенсионеров миллиард

Правоохранители раскрыли деятельность преступников, от рук которых пострадало более 11 тысяч пожилых граждан, известила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Ущерб, нанесенный пенсионерам, составил не менее 1 млрд рублей.

Как рассказала Волк, преступники открыли в семи регионах России сеть медицинских учреждений. Параллельно работал колл-центр, сотрудники которого путем обзвона граждан призывали их пройти некое обследование на выгодных условиях. Согласившихся прийти в клинику людей принимал человек, не имеющий специального медицинского образования. Он, сознательно вводя пожилых в заблуждение, сообщал, что у них имеется серьёзное заболевание, для лечения которого необходимы дорогостоящие лекарства.

"Для оплаты фиктивных медицинских услуг потерпевших склоняли к оформлению кредитов на суммы до 500 тысяч рублей", - уточнила Волк.

После выявления преступной организации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В следственные органы было доставлено 25 человек. Мероприятия по установлению всех лиц, причастных к указанной противоправной деятельности, продолжаются", - подытожила пресс-секретарь МВД.

Полицейские провели на территории Москвы, Петербурга, Чувашской республики, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областей более 50 обысков в жилых помещениях и офисах. В результате оперативных мероприятий были изъяты денежные средства, техника, мобильные телефоны, флэшки, бухгалтерская отчетность.