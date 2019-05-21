"Известия": 24 млн россиян утаивают сведения о своих доходах

В Пенсионный фонд России официально поступают данные о страховых взносах только от 54 млн граждан РФ, рассказали "Известия", изучившие документы ПФР.

Согласно "подсчетам" Министерства труда, в стране зарегистрировано чуть больше 800 тысяч безработных и 2,4 млн инвалидов, имеющих право не заниматься какой-либо деятельностью. Однако порядка 24 млн россиян трудоспособного возраста, полагают в ПФР, либо не работают, либо получают заработную плату "в конверте".

По мнению опрошенных "Известиями" экспертов-экономистов, общая сумма теневого дохода россиян, недополучаемая федеральным бюджетом, может составлять 12 трлн рублей.

В 2019 году, по данным Росстата, в РФ проживает около 82 млн трудоспособных граждан.