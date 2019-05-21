Глава "Мемориала" в Грозном Оюб Титиев подал на УДО

Руководитель отделения правозащитного общества "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев подал документы на условно-досрочное освобождение, передает "МБХ Медиа".

"Да, мы подали на УДО. Это вопрос не быстрый, суд может потребовать дополнительные документы, хотя мы все по максимуму подготовили. Ожидаем решения в конце мая - начале июня", - уточнил адвокат правозащитника Петр Заикин.

В ходатайстве отмечается, что Титиев за всё время суда не совершал никаких дисциплинарных проступков, строго соблюдал правила внутреннего распорядка колонии, участвовал в воспитательных мероприятиях и чтил традиции ислама.

18 марта 2019 года чеченский суд приговорил Титиева к 4 годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ). Защита правозащитника и он сам утверждали, что никаких запрещенных веществ мужчина никогда не употреблял, поэтому дело кажется им наспех сфабрикованным. Глава республики Рамзан Кадыров известен своим неоднозначным отношением к борцам за права и свободы человека, а также представителям сексуальных меньшинств.

Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы.