Роскомнадзор предъявил претензии к СМИ за мат, скрытый "звёздочками"

В редакцию сибирского издания "Тайга.Инфо" поступило уведомление Роскомнадзора о составленном на СМИ административном протоколе за употребление в публикациях обсценной лексики. Между тем суть претензий ведомства журналисты не понимают, так как в требовании надзорного органа содержатся ссылки на материалы, в тексте которых все бранные слова, согласно закону, закрыты символами-звездочками.

Главред издания Василий Волнухин в разговоре с Znak.com поделился, что речь идет о серии публикаций о групповом избиении студента одного из новосибирских колледжей. Весь мат был убран с помощью звездочек.

"В уведомлении Роскомнадзора говорится о распространении нецензурных слов (статья 13.21 КоАП РФ. — Прим. ред.). Мы пока не вполне понимаем, какие могут быть претензии к нам. Матерные слова в наших материалах всегда закрываются звездочками. Завтра мы собираемся сходить в Роскомнадзор и выяснить, в чем конкретно нас обвиняют", - заключил Волнухин.