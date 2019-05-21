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11:58

Шлосберг: Уральский протест обнажил слабое место власти

фото ЗакС политика Шлосберг: Уральский протест обнажил слабое место власти

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг назвал на своем YouTube-канале региональные "мусорные" протесты в Архангельской области и градозащитные протесты в Екатеринбурге бесспорно главным из того, что сегодня происходит в стране. Помимо самоценности акций важна, по его словам, симптоматичность того, как странно и непоследовательно на них реагирует власть, совершенно отвыкшая от проявлений народного гнева. Достаточно комично повели себя, считает политик, чиновники на местах, которые мгновенно после благосклонных к протестующим слов президента Владимира Путина "развернулись" на 180 градусов и стали делать вид, что с самого начала их очень заботило общественное мнение относительно строительства храма в центре Екатеринбурга.

Эта ситуация показала, насколько власти действительно боятся протеста всерьез. Сначала они не понимают, как реагировать, потом они принимают решение о силовом реагировании, потом выясняется, что это не работает, и непонятно, что делать после этого.

Лев Шлосберг

Политик также выразил сожаление, что в поддержку екатеринбуржцев и архангелогородцев не вышли и не выходят жители столицы, реагирующие таким образом только на внутримосковские события.

Митинги в столице Урала начались в мае, когда власть закрыла проход по центральному скверу, решив построить в нем очередную церковь. На четвертый день уличных демонстраций президент Путин заявил, что перед строительством следует в какой-либо форме посоветоваться с местными гражданами.

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12:20   stanislavnaumov   stanislavnaumov1988316v9k@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

12:03    
В России нельзя насаждать религию по 2-м причинам, прежде всего, из АТЕИСТИЧНОСТИ россиян в массе своей после атеистического советского периода, а также из-за того, что интерес к религии в мире, особенно в Европе, стремительно угасает!

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