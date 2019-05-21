Шестун обвинил главу управления "К" ФСБ Ткачева в вымогательстве

Пребывающий под арестом экс-глава подмосковного Серпуховского района Александр Шестун подал в Следственный комитет заявление, в котором обвиняет начальника управления "К" СЭБ ФСБ Ивана Ткачева в вымогательстве взяток, поделилась с "МБХ медиа" общественница Влада Русина.

Она отметила, что в документах, направленных Шестуном в СК, содержатся конкретные факты о преступных деяниях Ткачева - "имена, места, суммы", однако следователи решили не рассматривать бумаги как уведомление о преступлении в 30-дневный срок, а максимально "затянуть" их изучение.

Среди прочего в заявлении Шестуна говорится о том, что он видел, как к Ткачеву в День работников органов безопасности "приходило очень много людей поздравлять его с профессиональным праздником": "Я видел очень многих скандально известных бизнесменов, которые входили к нему с большими сумками и кейсами, а выходили с пустыми руками".

"Таким образом, доследственная проверка длится уже более 60 суток и за данный срок ничего не предпринято. В частности, был лишь опрошен в СИЗО сам Александр Шестун, однако следствие не вызвало для опроса ни Ткачева, ни других лиц, упомянутых в заявлении, не проведены необходимые проверочные действия", - подытожила Русина.

Напомним, уголовное преследование Шестуна связано с инкриминируемыми ему махинациями с землей на сотни миллионов рублей, однако голодающий считает себя жертвой политической расправы: в начале 2018-го года он поддержал протест жителей нескольких городов Подмосковья, восставших против мусорных полигонов. Это, в его трактовке, сильно не понравилось властям, в связи с чем после угроз и "неформальных" переговоров, не поколебавших его позицию, чиновника поместили под стражу.

В знак протеста против возбужденного в отношении него дела Шестун почти три месяца назад объявил бессрочную голодовку.