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Новости

12:15

В московский суд подали иск на 100 млн рублей за оскорбление имени Александр

фото ЗакС политика В московский суд подали иск на 100 млн рублей за оскорбление имени Александр

Житель столицы Александр Андрианов подал заявление в один из московских судов, желая взыскать с разработчиков мобильного приложения iDrink 100 млн рублей за якобы причиненные ему моральные страдания. Суть страданий состоит в том, что разработчики создали также голосового помощника, который получил имя "Санек" и постоянно от своего имени предлагает всем пользователям употребить алкоголь. Андрианова эта ситуация категорически не устраивает, поскольку он не хочет ассоциироваться с пьяницами без всяких к тому предпосылок. Больно ему и за русскую историю и культуру, частью которых является немало значительных людей по имени Александр.

"Уверен, что это обесценит мое имя. Возникнет стереотип. Молодые родители, выбирая имя своему ребенку, уже не будут так охотно выбирать имя Александр", - говорится в тексте документа.

Он также призывает петербургских артистов Михаила Боярского и Сергея Шнурова, которых считает алкозависимыми, отказаться от озвучки "Санька".

В случае юридической победы истец намерен каким-либо образом истратить вырученные деньги на "популяризацию" своего имени и на благотворительные цели.

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12:21   stanislavnaumov   stanislavnaumov1988316v9k@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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