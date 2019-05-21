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Новости

13:20

Движение "За права человека" находится на грани полного разорения

фото ЗакС политика Движение "За права человека" находится на грани полного разорения

Глава общероссийского правозащитного движения "За права человека" Лев Пономарев, которого в последнее время на сотни тысяч рублей регулярно штрафует Минюст, выпустил полное отчаяния видеообращение. В нем он констатирует, что задолженностей перед государством у его детища накопилось уже на один миллион рублей и что организация находится на пороге банкротства и, как следствие, исчезновения. Для того, чтобы этого не случилось уже в ближайшее время, старейший правозащитник призвал граждан "подписаться" на ежемесячное пожертвование в "кассу" его движения.

"Движение "За права человека" и достаточно успешно защищает права человека. Мы ввязываемся во все бои, которые происходят сейчас между гражданами и государством", - сказал он, особо выделив скандальные дела "Сети" (признанной террористической и запрещенной в РФ организации) и "Нового величия".

Движение Пономарева основано в 1997 году. В его состав входят десятки правозащитных организаций по всей стране, которые Минюст имеет привычку штрафовать по отдельности. В последнее время повод для денежных наказаний, как правило, один и тот же: категорический отказ организаций регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

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15:42    
Нужно обращаться к правильным полковникам ФСБ и МВД! У них в закромах - миллиарды!!!

15:05    
А что, бабло Госдепа перестало поступать? Вот гад Трамп!

13:30    
"За права человека" - это движение национал-предателей было в авангарде сил по развалу СССР, которых активно финансировали ЦРУ и "Моссад"! Сейчас Запад видя, что путинскую Россию не завалить, как это было при иуде горбаче, сократил финансирование подрывников, вроде этого подонка Лёвы! Никто не хочет выбрасывать деньги на ветер...

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