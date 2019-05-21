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13:31

Депутаты Госдумы разрешили родственникам больных посещать их в реанимации

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы разрешили родственникам больных посещать их в реанимации

Депутаты Государственной думы 21 мая приняли в третьем, окончательном чтении закон, закрепляющий за родственниками пациентов, находящихся в реанимации, право их посещать. Инициатива, внесенная парламентарием Николаем Герасенко, прошла первое чтение ещё в июле 2018 года.

"У родителей, супругов, детей появится возможность быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни. Проект закона длительное время прорабатывался с Минздравом, и сегодня мы можем сказать, что мы вышли на согласованную позицию. Надеюсь, что в самое ближайшее время сможем его принять", - сообщил спикер нижней палаты федерального собрания Вячеслав Володин, комментируя проект закона.

Накануне, напомним, ФАС поддержала другую предложенную Минздравом инициативу - запретить лицам, не достигшим 21-летнего возраста, продавать крепкий алкоголь.

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13:56    
Что понимают уважаемые депутатики в санитарии и способах и средствах реанимации? Вопросы посещения любых больных, а особенно тяжёлых, должен решать только лечащий врач.

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