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13:52

УФАС блокировало аукционы на 1,8 млрд рублей

фото ЗакС политика УФАС блокировало аукционы на 1,8 млрд рублей

Петербургские антимонопольщики прислушались к жалобам двух подрядчиков, которые сочли свои права при проведении торгов нарушенными. Речь идет о контрактах на совокупную сумму 1,8 млрд, говорится на сайте контрольно-надзорного ведомства.

На приостановленных аукционах ФКУ "Управление Федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" разыгрывало право на поставку и установку видеокамер вдоль кольцевой автодороги.

Жалобы ФГУП "СВЭКО" и ООО "Технологические системы и сервис" на имевшие, с их точки зрения, место нарушения закона о контрактной системе, сотрудники УФАС рассмотрят утром 22 мая на открытом заседании.

"Конкурсная документация не содержит необходимой, достоверной проектной документации в полном объеме, а именно соответствулощей требованиям действующих на момент подачи заявки технических условий", - говорится в тексте жалобы, составленной ООО "Технологические системы и сервис".

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