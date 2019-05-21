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Новости

14:03

Экс-президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

фото ЗакС политика Экс-президента Украины Порошенко обвинили в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное делопроизводство по факту возможной государственной измены, совершенной бывшим главой государства Петром Порошенко, сообщила у себя в Facebook первый замдиректора ГБР Ольга Варченко.

В ведомстве уточнили, что дело связано с событиями 25 ноября 2018 года, когда корабли, принадлежащие украинским ВМС, столкнулись с российскими пограничниками в Керченском проливе.

Отмечается, что заявление на Порошенко подал бывший замглавы аппарата Виктора Януковича Андрей Портнов. Экс-чиновник обвинил Порошенко в том, что он, будучи руководителем страны, совершил государственную измену, осознанно послав украинских моряков в российские воды

На Украине на Портнова было заведено уголовное дело о финансовых махинациях в одном из киевских вузов, однако в марте текущего года оно было закрыто.

25 ноября 2018 года погранслужба ФСБ с применением оружия задержала три украинских военных корабля в Керченском проливе. 24 моряков арестовали по обвинению в незаконном нарушении границы России. Под стражей они останутся как минимум до осени. Позднее Совет национальной безопасности Украины и Евросоюз одобрили введение новых санкций против России. В свою очередь Россия запретила импорт некоторых товаров из Украины.

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14:48    
Может Путину есть смысл предложить Зеленскому обмен укрморяков, нарушивших гос.границу России, на Порошенко и рук.состав укрМО, причастный к этому преступлению???

14:38    
Порошенко надо отдать на суд в Россию, как и всех военных-бандеровцев виновных в смерти русских жителей Донбасса! Всех их во главе с Порошенко прогнать колонной по улицам Москвы, как в своё время пленных гитлеровцев! Позади колонны негодяев поставить поливомоечные машины...

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