В планах Смольного - наладить прямое авиасообщение с Хошимином

В обозримом будущем петербужцы могут получить возможность путешествовать в крупнейший город Вьетнама, Хошимин, посредством прямых чартерных рейсов. В настоящее время над проектом создания прямого авиасообщения работают чиновники и специалисты, о чем через пресс-службу городского правительства донес до широкой общественности врио губернатора Александр Беглов.

Первоначально же слова Беглова были адресованы прибывшему в Петербург премьер-министру Вьетнама, Нгуен Суан Фуку.

"Ваша страна добилась больших успехов в развитии инноваций. Сегодня у нас есть совместные проекты в разных сферах, и мы готовы развивать сотрудничество", - заметил россиянин в числе прочего.

Его визави, в свою очередь, поблагодарил работу Смольного за целенаправленную работу по улучшению условий для ведения в городе бизнеса вьетнамцами.

Дни города-побратима Хошимина пройдут в Петербурге с 24 по 26 мая.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.