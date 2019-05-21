Замглавы МВД посетовал на вынужденные денежные тяготы сотрудников полиции

Заместитель руководителя Министерства внутренних дел РФ Аркадий Гостев рассказал о вынужденных финансовых тяготах, которые застигли полицейских врасплох в период с 2012 по 2017 год ввиду резкого скачка инфляции и отсутствия индексации зарплат, передает РИА "Новости".

Сотрудники МВД столкнулись с недофинансированием отрасли в рамках реализации государственной программы по борьбе с преступностью, запущенной в 2013 году. На неё приходится до 70% ассигнований, которые выделяются ведомству из федерального бюджета.

"В частности, размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012-го по 2017 год, практически шесть лет", - отметил Гостев, акцентировав внимание журналистов на том, что за тот отрезок времени из-за инфляции "произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".

Напоследок замглавы МВД сообщил, что, начиная с 1 января 2018 года, сотрудникам силового ведомства впервые с 2012 года увеличили зарплату - на 4%. Следующая индексация должна произойти 1 октября 2019-го.

Некоторое время назад, напомним, Минфин заявил, что что расходы на содержание государственных и силовых структур России, а именно МВД, Росгвардию, Следственный комитет, Генпрокуратуру, следует кратно увеличить. Сумма превышает 13 млрд рублей.