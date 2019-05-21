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16:28

Петербургские чиновники посетят Баку

фото ЗакС политика Петербургские чиновники посетят Баку

Комитет по внешним связям Петербурга ищет организатора поездки делегации от Петербурга в Азербайджанскую Республику. Максимальная цена контракта составляет 860 тысяч рублей. 

Точные даты поездки пока неизвестны. В техзадании указано, что она состоится осенью и продлится не более 5 дней. В делегацию войдут 10 представителей органов власти Петербурга и 10 представителей делового сообщества города. 

Во время визита в Баку петербургская сторона организует круглый стол, двухдневную конференцию по развитию сотрудничества, биржу деловых контактов, протокольное мероприятие, концерт и кофе-брейк. На кофе-брейке гостей ждут круассаны, печенье, канапе и пирожки. Во время протокольного мероприятия приглашенных угостят разнообразными горячими и холодными закусками, горячими блюдами с рыбой, мясом и птицей и тремя видами десертов. Среди предложенных блюд должно быть не менее трех кулинарных произведений "петербургской кухни", отмечается в документации. Протокольное мероприятие не обойдется без вин и водки. 

Концерт предполагает выступление официальных лиц от Петербурга и Азербайджанской Республики и не менее 15 номеров профессионального ансамбля, который должен развлекать гостей песнями из популярных советских кинофильмов и шлягерами отечественной и зарубежной эстрады, а также классической музыкой. 

Напомним, врио губернатора Александр Беглов, как и бывший градоначальник Петербурга Георгий Полтавченко, родился в Баку. В Ленинград чиновник переехал в 1965 году. 



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