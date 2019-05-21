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16:59

Глеб Павловский: Власть до последнего будет сопротивляться настоящим референдумам

фото ЗакС политика Глеб Павловский: Власть до последнего будет сопротивляться настоящим референдумам

Политолог и политтехнолог, в начале 2000-х входивший в предвыборный штаб остающегося до сих пор президентом Владимира Путина, Глеб Павловский выразил уверенность в том, что по спорным общественным вопросам центральная власть и чиновники на местах будут максимально препятствовать проведению того или иного непредсказуемого референдума. Поводом для обсуждения этой сравнительно узкой темы стали события в Екатеринбурге, где относительно непопулярного строительства церкви в сквере Путин предложил провести некий "опрос", не уточнив его формата. Ничего общего с референдумом, по мнению эксперта, предложенный опрос в любом его виде иметь точно не будет.

Опрос у нас уже довольно давно играет роль института, который заменяет институты решений. Собственно говоря, это опрос вместо демократических механизмов принятия решений. Это оказалось так удобно, конечно, при полном контроле.

Что же касается плебисцита - регионального или федерального - то власть негласно давно зареклась до таких мер снисходить, заметил политолог, поскольку "температуры по больнице" доподлинно не чувствует.

"У них в сентябре бедствие, устраивать еще одно бедствие сейчас они явно не хотят", - напомнил Павловский, имея в виду предстоящий единый день голосования.

После ежедневных уличных протестов, сопровождавшихся стычками с правоохранителями и некими частными "бойцами", екатеринбургские власти пошли "на попятную" и приостановили строительство церкви в центральном сквере. Забор, возмутивший граждан, демонтировали.

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21:10    
18-06 Странно - имя Игорь, а почта Андрей. Заметаешь следы ?

18:06   игорь   andrej.ivanov62@ya.ru
а я вот интересуюсь..сколько и ЧЬИХ денег потратил ГОСПОДИН  миллер на строительство огромного храма в петербурге на октябрьской наб.на месте захоронения СВОИХ предков.

17:38   Игорь  
Это точно. Три чудака, как-то собрали в пуще и забили на референдум.

17:10    
Многие и многие миллиарды тратят на церкви, а детишки-школьники из бедных семей в школах в голодные обмороки падают...Ведь, не построив одно культовое здание, можно накормить обедами в течение года всех голодающих ребятишек! Это несмываемый позор власти и лично Путина!

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