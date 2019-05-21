ФСБ: Увеличилось число нелегально покидающих РФ через Петербург иностранцев

Проживающие или пребывающие в Петербурге граждане некоторых зарубежных государств с наступлением теплого времени года чаще стали незаконно пересекать границу, пишет ТАСС со ссылкой на новейшие данные пограничного управления ФСБ.

"Особого внимания заслуживает факт неоднократного увеличения попыток незаконного убытия в страны ЕС через российско-финляндский участок ответственности пограничного управления именно граждан Ирана", - говорится в сообщении.

Среди иных стран происхождения убывающих нелегалов называются Афганистан, Индия, Шри-Ланка, Сенегал, Гана и Нигерия. По сведениям силовиков, с 1 апреля попыток незаконного пересечения границы иностранцы совершили в среднем в 5 раз больше, чем в период с начала года по 1 апреля.

По словам представителей погрануправления, к попытке нелегально покинуть Россию уличенные в этом граждане подходят "творчески".