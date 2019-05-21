Ночь перед судом Леонид Волков проведет в отделе полиции

Ближайший соратник политика Алексея Навального, экс-глава его предвыборного штаба Леонид Волков, задержанный утром 21 мая в Москве, проведет в ближайшую ночь в отделе полиции, сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в своем микроблоге.

Ожидается, что 22 мая пройдет судебное заседание. Протокол на Волкова оформили по классической "митинговой" статье 20.2 КоАП, часть 8 (повторное нарушение правил проведения уличной акции). Составили его по следам протестного митинга более чем полугодовой давности, посвященного повышению пенсионного возраста. Акция прошла 9 сентября по всей стране. Максимальное наказание по ч.8 ст. 20.2 КоАП - 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей.

Сподвижники политика предполагают, что Волкова понадобилось сажать именно сейчас в связи с надвигающимися выборами в Мосгордуму и хорошими организаторскими способностями одного из главных "навальнистов".