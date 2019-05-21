В СПЧ выразили обеспокоенность задержанием члена "Голоса" Удота

Задержание члена совета движения "Голос" Романа Удота вполне может быть связано с его активной гражданской деятельностью. Такое мнение высказал председатель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

"Мы обеспокоены задержанием Романа Удота. К сожалению, у нас недостаточно информации об уголовном деле в отношении Романа, чтобы предметно обращаться к руководству Генеральной прокуратуры, но та, которая имеется, вызывает серьезное недоумение", - цитирует заявление Федотова пресс-служба СПЧ.

Столичные правоохранители задержали Удота 20 мая. По сведениям Deutsche Welle, произойти это могло из-за конфликта с журналистами НТВ в аэропорту Шереметьево: тогда полиция заподозрила общественника в краже мобильного телефона одной из корреспонденток телеканала, которая снимала его против воли. В тот же день инцидент был улажен, и Удот вылетел в пункт назначения. Однако по приезду домой, 15 мая 2019 года, он узнал, что является фигурантом уголовного разбирательства по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), поэтому и был задержан для дачи показаний.

Сотрудники НТВ не единожды вступали в публичный конфликт с Удотом.

Движение "Голос" занимается независимым наблюдением за выборами и организует работу наблюдателей.