Беглов пообещал учителям снизить уровень забюрократизированности их работы

Врио губернатора Александр Беглов 21 мая наградил лауреатов традиционного педагогического конкурса, сообщает пресс-служба Смольного. Самого высшего достижения удалось добиться учительнице французского языка из 171 гимназии Марине Зезковой.

Помимо торжественной части, со сцены было сказано и о материях конструктивных - о тех позитивных изменениях, которые ожидают в ближайшем будущем петербургскую сферу образования. Так, уже с начала нового учебного года учителя будут получать специальную надбавку. Неприятных функций, на которые в педагогическом корпусе принято жаловаться, тоже c сентября станет меньше: на бюрократические и канцелярские занятия понадобится тратить времени меньше, чем раньше.

"Учителей нужно освобождать от бумажной работы, чтобы они больше времени посвящали детям и учебному процессу", - уверенно заявил Беглов.

По его словам, для города жизненно необходимо массовое пополнение учебных учреждений молодыми кадрами в возрасте до 35 лет.

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