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18:50

Независимый топливный союз предупредил о предстоящем скачке цен на бензин

фото ЗакС политика Независимый топливный союз предупредил о предстоящем скачке цен на бензин

Эксперты Независимого топливного союза прогнозируют резкий скачок цен на бензин в России, говорится в письме главы организации Павла Баженова вице-премьеру Дмитрию Козаку, попавшему в распоряжение РБК.

В документе отмечается, что проведенный с 15 апреля по 15 мая мониторинг ценовой политики на российской сырьевой бирже показал, что стоимость топливной продукции выросла в среднем с 2% до 23%. Также Баженов подчеркнул, что дисбаланс между реальной внутренней и экспортной ценами на бензин достиг максимальной отметки. Вместе с тем, независимые нефтеперерабатывающие заводы стали фиксировать существенные убытки.

Совокупный анализ отрасли позволяет сделать вывод, что в ближайшее время может произойти резкий скачок цен на бензин, подытожил Баженов.

Ранее, напомним, правительство договорилось с крупными игроками нефтяной отрасли о заморозке цен на топливо до июля текущего года.

Изначально ситуация накалилась в мае 2018-го. Тогда ФАС заявляла, что именно нарушения антимонопольного законодательства "Роснефти" привели к росту цен на бензин в среднем на 5,3%. Независимый топливный союз предупредил, что ввиду этих обстоятельств большое количество АЗС в стране стали закрываться из-за тяжелых условий ведения бизнеса, поэтому не исключено, что когда заморозка цен будет снята, стоимость бензина вполне может вырасти до 100 рублей за литр.

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