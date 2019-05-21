По подозрению в мошенничестве полицейские обыскали сотрудников МО Никольское

Представители МВД провели обыски у людей, представляющих муниципальное образование Никольское. Их подозревают в осуществлении мошеннических схем при совместных действиях с подрядчиком, который в 2017 году выиграл конкурс на строительство детской площадки, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

В ходе расследования удалось установить, что часть работ по благоустройству площадки попросту не была выполнена и что при "открытии" площадки использовались старые конструкции. Несмотря на это, работы, за которые муниципалы заплатили 2,7 млн рублей, были приняты сотрудниками местной администрации и оплачены в полном объеме.

Утверждается, что недобросовестные подрядчик и заказчик каким-то образом не использовали по назначению 1,4 млн рублей от общей стоимости работ.

Полиция продолжает расследовать обстоятельства совершенного акта мошенничества, устанавливая круг причастных к нему лиц.