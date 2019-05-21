Один из участков кольцевой линии метро потребует вложения не менее 85 млрд рублей

Второй участок кольцевой ветки петербургского метрополитена, который призван соединить "Лесную" и "Ладожскую", по предварительным расчетам, будет стоить более 85 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Конкурс на создание предпроектной документации должны объявить не позднее июня.

"Окончательная стоимость строительства участка будет понятна после проведения предпроектных работ", - сообщили в комитете.

Включающий в себя шесть новых станций участок ветки предположительно заработает в 2034 году. Между тем, пятью месяцами ранее сообщалось о том, что "кольцевую" откроют в 2032 году, что уже тогда трактовалось как отодвигание сроков, поскольку до того актуальным годом открытия принято было называть год 2030-й.

По оценке экс-губернатора Георгия Полтавченко, данной год назад, всего строительство новой ветки потребует вложения порядка 300 млрд рублей.

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