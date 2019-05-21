Вслед за екатеринбуржцами москвичи захотели учета своего мнения о градостроительстве

Жители московской окраины, района Южное Бутово, обеспокоенные заявленным строительством трех новых транспортно-пересадочных узлов на их территории, направили письменное обращение к президенту Владимиру Путину, желая, чтобы их протестные голоса были услышаны. Скан письма приводит сайт "Эха Москвы".

По мнению инициативной группы жителей столицы, сама установка, которой обосновывается строительство, в корне своем ложная. Согласно ей, для власти представляется необходимым увеличить количество пользователей доступного социального транспорта в удаленном районе со слабой инфраструктурой. Однако, замечают активисты, этот посыл не работает: увеличивать его не нужно, поскольку и так в час пик трудно сесть в транспорт на узлах уже имеющихся. Они подозревают московскую мэрию в попытке лишний раз "освоить бюджет" и предрекают, что в случае реализации намеченного плана пассажиропоток не будет оптимизирован, а криминогенная обстановка вместе с экологической ситуацией в районе неизбежно ухудшатся.

В обращении активисты апеллируют к опыту Екатеринбурга, жителям которых на прошлой неделе Путин неожиданно пошел навстречу, фактически приказав провести опрос с целью узнать: нужен им в центральном сквере новый храм или же лучше без него обойтись.