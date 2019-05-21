Краеведы привели в порядок историческую финскую печь в центре Петербурга

Краеведы, представляющие организацию "Гэнгъ", очистили финскую печь, являющуюся главной достопримечательностью парадной дома 43 по улице Жуковского в Центральном районе, передает ресурс "МБХ Медиа".

Отмечается, что историческому артефакту многие годы и десятилетия не везло: печь подвергалась атакам вандалов и бытовому хулиганству, в результате регулярного неаккуратного с собой обращения потеряв свои исходные внешние достоинства. Тем не менее, объект удалось отмыть и восстановить.

"Конечно, ничего бы этого мы не сделали без волонтеров — их было 35 человек. В итоге мы сумели очистить не только стенные панели и финскую печь, но и отмыть один из витражей на Виленском", - цитируются слова одного из активистов, участвовавших в процессе.

Коллективное действие проводилось под эгидой проекта "Пора парадных": его целью заявлено очищение парадных в исторических домах Петербурга.