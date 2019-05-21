На Невском проспекте прошла акция «Петербург против пенсионной реформы, а Беглов - за!». Активисты устроили серию одиночных пикетов 21 мая у Гостиного двора.

Организатор акции - представитель арт-группы «Свободная Русь» Вадим Казак. Также в серии пикетов участвовали сторонники «Левого фронта». Собравшиеся призывали отменить повышение пенсионного возраста, не поддерживать на выборах врио губернатора Александра Беглова, голосовать за любого оппозиционного кандидата и прекратить кампанию против депутата Максима Резника.

Вокруг активистов собрались прохожие: некоторые сразу уходили, часть осталась слушать выступавших. В среднем пикетирующие собрали около 10 зрителей.

Организатор Казак закончил акцию перфомансом, изобразив российский народ на коленях с оковами. Он зачитал стихотворение о том, что народ России начинает действовать, «когда совсем припрет». Сейчас же как раз и «приперло», заявил Казак. Закончив читать стихотворение, он разорвал цепи и встал с колен.

Также Казак анонсировал проведение перфоманса «Экскурсии по дворцам друзей Беглова». Детали своей задумки он не раскрыл.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.