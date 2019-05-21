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21 мая, 21:04

Федермессер считает "крутым" конкурировать с оппозиционерами на выборах

фото ЗакС политика Федермессер считает "крутым" конкурировать с оппозиционерами на выборах

В связи с тем, что в московском избирательном округе 43, который принято считать наиболее оппозиционным, намерены выдвигаться в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы не от власти сразу три фигуры, пока не способные договориться, писатель и журналист Дмитрий Быков взял интервью у одного из них, Анны Федермессер. Известность она приобрела благодаря тому, что много лет возглавляет фонд паллиативной помощи "Вера". В последнее время эта известность дополнилась ее вступлением в провластную организацию "Общероссийский народный фронт". Политик Алексей Навальный обвинил ее в "коллаборационизме", направив Федермессер открытое письмо. В упомянутом выше округе она, по всей вероятности, пойдя как самовыдвиженец, будет сражаться с кандидатом от власти вместе с "навальнисткой" Любовью Соболь и "яблочником" Сергеем Митрохиным.

В конкуренции с кандидатами близких для себя воззрений благотворительница видит в основном плюсы.

"Я считаю, что конкуренция моя и Соболь — это вообще самое крутое, что могло бы быть. Потому что если бы действительно вот так вот раз — и в одном округе Митрохин, Соболь, Федермессер, и это честная история... это круто. Пусть бы так в каждом округе было. Но для меня другой округ был бы искусственным — я здесь живу, дети тут учатся, мамин хоспис здесь", - призналась она.

45 депутатских мандатов Мосгордумы будут разыграны в единый день голосования 8 сентября.

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