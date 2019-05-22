Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:30

Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью

фото ЗакС политика Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью

Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника отдела по делам инвалидов регионального Минтруда Нелли Вартанян к семи годам колонии общего режима и штрафу в 1,6 млн рублей за получение крупной взятки, сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд установил, что чиновница помогла коммерческой организации победить в аукционах и конкурсах на проведение капитального ремонта в подведомственных учреждениях в рамках программы «Доступная среда». Взамен, когда были заключены контракты и подписаны акты о приеме выполненных работ, директор фирмы в 2016 – 2017 годах передал чиновнице мебель на 480 тысяч рублей и еще 50 тысяч рублей деньгами.

Вартанян осуждена по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). Суд также запретил ей в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
10:34 ЗакС окончательно утвердил поправки в закон Петербурга о муниципальных выборах

10:30 В ЗакСе одобрили придуманный Полтавченко закон о приеме официальных делегаций

10:27 ЗакС окончательно освободил муниципальные учреждения от налогов

10:26 Анохин предложил посвятить заседание ЗакСа Резнику

9:59 Ту-134 совершил свой последний полет в России   1

9:30 Ростовская экс-чиновница получила семь лет колонии за взятку мебелью

21 мая, 21:15 Комитет по госзаказу отчитался о доходах чиновников

21 мая, 21:04 Федермессер считает "крутым" конкурировать с оппозиционерами на выборах

21 мая, 20:40 На Невском проспекте прошла акция «Петербург против пенсионной реформы, а Беглов - за!»   5

21 мая, 20:28 Глава Кировского района заработал 2,1 млн рублей за 2018 год

21 мая, 20:27 Краеведы привели в порядок историческую финскую печь в центре Петербурга   1

21 мая, 19:58 Вслед за екатеринбуржцами москвичи захотели учета своего мнения о градостроительстве   1

21 мая, 19:30 Один из участков кольцевой линии метро потребует вложения не менее 85 млрд рублей   1

21 мая, 18:55 По подозрению в мошенничестве полицейские обыскали сотрудников МО Никольское   1

21 мая, 18:50 Независимый топливный союз предупредил о предстоящем скачке цен на бензин   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.