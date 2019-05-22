Шульман заметила, что регионы быстро извлекли урок из екатеринбургских протестов

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, часто акцентирующая внимание на деталях взаимодействия между федеральным центром и региональными властями, нашла примечательными последствия протестов против застройки центрального сквера в Екатеринбурге.

По ее наблюдениям, чиновники в других регионов мгновенно усвоили, как себя вести не нужно - особенно после "окрика" президента Владимира Путина, потребовавшего опросить екатеринбуржцев на предмет того, нужна ли им очередная церковь в сквере или нет. Шульман иронично заметила, что чиновники на местах после этого резко стали вести себя более дальновидно.

"Мы видим, что мэр Челябинска заявил о том, что строительство часовни возле Южно-Уральского университета, против которого выступали жители, заморожено, а власти изучают опыт Екатеринбурга", - привела пример ученый.

Другой пример касается Красноярска: там местный мэр подписал постановление "об отказе в передаче земельного участка под строительство храма, чтобы сохранить сквер, прежде всего, в связи с наличием на этой территории сквера и необходимости сноса зеленых насаждений для строительства храма".

Наконец, за тот небольшой срок, что прошел с момента возникновения уральских митингов, в столице Бурятии власти, опять же, успели "сдать назад" и отказаться от строительства некоей "партизанской деревни", интересантом которой являлось Министерство обороны.

"Город Улан-Удэ — одна из немногих столиц субъектов Федерации, в которых вернули прямые выборы мэра. Это очень способствует вразумлению начальства — вот эта перспектива выйти на выборы", - предложила дополнительное объяснение совершившемуся факту Шульман.

Напомним, что столкновения граждан столицы Урала с разного рода силовыми подразделениями начались 13 мая. Под ежедневным давлением власть вынужденно отступила и демонтировала забор, которым ранее огородила центральный сквер для возведения в нем церкви.