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Новости

10:26

Анохин предложил посвятить заседание ЗакСа Резнику

фото ЗакС политика Анохин предложил посвятить заседание ЗакСа Резнику

Депутат от «Единой России» Андрей Анохин на заседании Заксобрания Петербурга 22 мая предложил отменить большинство вопросов повестки, чтобы обсудить попавшие в интернет видеозаписи, на которых его коллега Максим Резник курит самокрутку.

Он заявил, что ЗакСу был нанесен «репутационный ущерб». За предложение проголосовали только три депутата, и ЗакС не стал его утверждать.

Также петербургский парламент не принял к рассмотрению предложенный «яблочником» Борисом Вишневским законопроект об административных наказаниях для чиновников за неуважение к соблюдению конституционных прав. За включение вопроса в повестку проголосовали только 14 депутатов.

Сергей Еремеев



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11:06    
Анохин в очередной раз показал всем, что он неинтересен даже своим коллегам по Единой России.

10:54    
Инициатива вызывает чувство отвращения.

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