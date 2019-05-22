Анохин предложил посвятить заседание ЗакСа Резнику

Депутат от «Единой России» Андрей Анохин на заседании Заксобрания Петербурга 22 мая предложил отменить большинство вопросов повестки, чтобы обсудить попавшие в интернет видеозаписи, на которых его коллега Максим Резник курит самокрутку.

Он заявил, что ЗакСу был нанесен «репутационный ущерб». За предложение проголосовали только три депутата, и ЗакС не стал его утверждать.

Также петербургский парламент не принял к рассмотрению предложенный «яблочником» Борисом Вишневским законопроект об административных наказаниях для чиновников за неуважение к соблюдению конституционных прав. За включение вопроса в повестку проголосовали только 14 депутатов.

Сергей Еремеев

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