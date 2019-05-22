В ЗакСе одобрили придуманный Полтавченко закон о приеме официальных делегаций

Депутаты Законодательного 22 мая утвердили во втором чтении проект закона «О приеме и обслуживании в Санкт-Петербурге официальных лиц и делегаций».

Документ был разработан еще аппаратом бывшего губернатора Георгия Полтавченко и внесен в петербургский парламент 3 ноября 2017 года. Через месяц его приняли в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван урегулировать отношения, связанные с приемом официальных гостей Петербурга, в том числе иностранных. В частности, он вводит в региональное законодательство понятия «официальный прием» и «протокольное мероприятие».

Так, согласно документу, к официальному приему относятся «переговоры, беседы, встречи, заседания, семинары, совещания» губернатора и членов правительства с делегациями для поддержания взаимного сотрудничества.

«Протокольные мероприятия - официальные приемы, проводимые в соответствии с государственной протокольной практикой общения в Российской Федерации, предусматривающей соблюдение национальных, культурных особенностей и традиций церемониала общения и ведение процедуры протокола - документа, фиксирующего ход проведения протокольного мероприятия», - говорится во второй статье закона.

За принятие законопроекта проголосовали 43 депутата. Высказавшихся против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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