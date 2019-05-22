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10:34

ЗакС окончательно утвердил поправки в закон Петербурга о муниципальных выборах

фото ЗакС политика ЗакС окончательно утвердил поправки в закон Петербурга о муниципальных выборах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 22 мая приняли в третьем чтении поправки в закон о выборах депутатов муниципальных советов.

Поправки дают членам Общественной палаты возможность наблюдать за выборами. Кроме того, они увеличивают до 1 млн рублей избирательный фонд кандидатов в муниципальные депутаты и разрешают увеличить перечисления на их счета. Оба предложения были инициированы представителями «Единой России».

Также единороссы отказались принимать предложения представителей фракции «Справедливая Россия» об отмене выдачи открепительных талонов и увеличение процедуры выдвижения в мундепы с 20 до 30 дней.

Сергей Еремеев

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11:19    
Едрисня охренела. Их нужно гнать, и чем скорее, тем лучше.

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