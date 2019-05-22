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11:09

Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора

фото ЗакС политика Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора

Совет Федерации на заседании единогласно проголосовал за досрочное прекращение полномочий сенатора Рауфа Арашукова, передает «Интерфакс».

Ранее принять такое решение рекомендовала комиссия Совфеда по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов. Связано это с тем, что Арашуков не предоставил декларацию о доходах за 2018 год к 1 апреля, как того требует закон.

Арашуков находится в СИЗО по обвинению в трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. При этом, заявили в комиссии, у него все равно была возможность сдать сведения. В середине апреля адвокат Арашукова сообщила, что ее подзащитный отправлял декларацию о доходах из СИЗО, но когда именно сотрудники изолятора отправили ее, неизвестно.

Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января. Его подозревают, в числе прочего, в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

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