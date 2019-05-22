Проектор в ЗакСе заработал сразу после выступления Шишлова

Выступивший 22 мая на заседании Законодательного собрания петербургский омбудсмен Александр Шишлов сообщил с трибуны, что ему не дали показать ролик о разгоне первомайской демонстрации, потому что в ЗакСе внезапно сломалась аппаратура.

После выступления Шишлова с докладом на трибуну вышел заместитель руководителя городской общественной палаты Александр Вахмистров. Его доклад сопровождался презентацией, которую на экран выводил проектор.

-Так бывает, когда в 10:45 аппаратура не работает, а в 11:10 она вдруг заработала, - прокомментировал случившееся ЗАКС.Ру, улыбнувшись, Шишлов.

Обновлено 13:00: В управлении по информации и общественным связям петербургского парламента ЗАКС.Ру сообщили, что аппаратура в Мариинском дворце все время работала в штатном режиме

Напомним, доклад Шишлова был посвящен массовым задержаниям оппозиционеров во время первомайской демонстрации. В частности, омбудсмен рассказал о травмах, которые росгвардейцы нанесли участникам шествия. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в ответ заявил, что отношение к полиции и Росгвардии должно быть «трепетным». Другим депутатам задать вопросы Шишлову или выступить о первомайских событиях спикер не дал.

Сергей Еремеев

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