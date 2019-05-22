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11:53

Совет общественной палаты Петербурга предложит Беглову выдвинуться в губернаторы

фото ЗакС политика Совет общественной палаты Петербурга предложит Беглову выдвинуться в губернаторы

Совет общественной палаты Петербурга накануне принял решение просить врио губернатора Петербурга Александра Беглова участвовать в губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, сообщил журналистам член совета Александр Ватагин.

Он отметил, что члены совета разделяют позицию Беглова по основным вопросам, связанным с жизнью петербуржцев.

-Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города, - добавил Ватагин.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. Беглов до сих пор не заявлял о желании выдвигаться в градоначальники. Он уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:12   Бордунов  
Скажи мне, кто тебя выдвинул и я скажу тебе, кто ты.
Заместителем руководителя городской общественной палаты является Александр Вахмистров, бывш. вице-губернатор по вопросам "строительства", а также редкий аферист, сволочь и негодяй. На его бессовести сотни разрушенных памятников, градостроительных преступлений, должностных подлогов, уплотнительных застроек. Это он сделал лазейку для реноваторов и делает ее шире. Как этот подлец может представлять общественность Петербурга? Разве что криминальную. И зря этот подлец никого не выдвинет.

13:02    
Брехня!!! Не верю!!! Им заплатили, вот ерунду и сказали!!!

12:14    
Дурацкая идея.
Могли бы посоветовать что-нибудь более дельное.

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