Депутаты ЗакСа подарят петербуржцам “инициативное бюджетирование”

Законодательное собрание Петербурга в среду, 22 мая, приняло в первом чтении законопроект об инициативном бюджетировании. Согласно ему, горожане должны получить дополнительную возможность выступать с предложениями по распределению бюджетных средств региона.

По словам представлявшего законопроект единоросса Дениса Четырбока, вносить свои предложения смогут отдельные граждане, инициативные группы, индивидуальные предприниматели, юридические лица и органы государственной власти.

Напомним, при утверждении проекта бюджета Петербурга на 2019 год председатель фракции Партия роста Оксана Дмитриева удивилась, что налогоплательщики должны оплатить проведение Международного форума по инициативному бюджетированию.

Сергей Еремеев

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