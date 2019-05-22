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12:00

В ЗакСе изменили сроки утверждения Генплана Петербурга

фото ЗакС политика В ЗакСе изменили сроки утверждения Генплана Петербурга

Проект генерального плана Петербурга будет обсуждаться в течение 10 дней после внесения в Законодательное собрание. Ранее на обсуждение отводилось только 7 дней.

Разработанные парламентской комиссией по городскому хозяйству изменения в городской закон о Генплане приняли в целом на заседании ЗакСа 22 мая. Изменения также увеличивают срок на составление сводного текста поправок ко второму чтению, с 4 до 6 дней с момента окончания срока подачи поправок.

Председатель комиссии по горхозу Сергей Никешин, представляя законопроект, напомнил, что в этом созыве депутатам предстоит принять новый Генплан. За принятие законопроекта в целом проголосовали 42 депутата. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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